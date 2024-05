No último sábado, 19, uma ação rápida e coordenada da Polícia Civil do Acre (PCAC) resultou no resgate de uma criança sequestrada e na prevenção de um possível caso de feminicídio no Bujari. A operação foi conduzida pela equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e dos investigadores locais.

A polícia recebeu uma denúncia de uma mãe na Delegacia de Polícia de Bujari, relatando que seu ex-companheiro havia invadido sua residência e sequestrado sua filha. Temendo pelas intenções do suspeito e preocupada com a segurança da criança e a sua própria, a mãe informou que o homem estava tentando marcar um encontro com ela, o que levantou sérias preocupações sobre um possível ataque violento.

Respondendo rapidamente à situação, os policiais se dirigiram ao local designado pelo sequestrador para o encontro, o Terminal Urbano de Rio Branco. Após 15 minutos de espera, a mãe da criança recebeu uma ligação do suspeito e foi em direção ao carro dele. Neste momento, a polícia visualizou o veículo e imediatamente realizou a abordagem.

O suspeito resistiu à prisão, negando qualquer ato ilícito, mas a polícia conseguiu resgatar a criança do interior do carro e afastá-la do local. Durante a revista no veículo, os policiais encontraram uma arma branca do tipo peixeira, que possivelmente seria utilizada para cometer um crime contra a vida da vítima. Além disso, duas trouxinhas de substância semelhante à cocaína foram encontradas no bolso do suspeito.

A operação policial foi conduzida com eficácia e precisão, garantindo que tanto a criança quanto o suspeito não apresentassem lesões aparentes. A ação rápida da Polícia Civil não só assegurou a segurança da criança, mas também evitou um potencial feminicídio.

O Delegado responsável pelo caso, Bruno Coelho, enfatizou a importância da denúncia imediata e da intervenção ágil dos policiais. “A colaboração da vítima e a eficiência da equipe policial foram cruciais para o desfecho positivo da ocorrência. Esta operação reforça a dedicação das forças de segurança em atuar com rapidez e eficácia em situações de emergência, salvaguardando a vida e a integridade das vítimas e assegurando que os responsáveis sejam levados à justiça”, afirmou.

Assessoria/ PCAC

