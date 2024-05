Durante uma reunião com a secretária de cultura, esporte, turismo e lazer, Lourdes Gregório e representantes das equipes, a Prefeitura de Sena Madureira através da gerência de esportes definiu os confrontos das quartas de final do campeonato municipal de futsal 2024. A competição conta com o total apoio do prefeito Mazinho Serafim (Podemos).

Os jogos acontecem no dia 15 de maio a partir das 18:00h, na quadra poliesportiva Aurino Brito. O primeiro jogo será entre Niterói x Coab, em seguida Stambul x Siqueira Campos, Vitória x Sena Laminados e encerrando a noite V5 Agropecuária x Cafezal.

Os chaveamentos ficaram da seguinte forma: O vencedor do confronto entre Niterói x Coab enfrente na semifinal o vencedor do jogo entre Stambul x Siqueira Campos; da mesma forma o vencedor de Vitória x Sena Laminados enfrenta o vencedor de V5 Agropecuária x Cafezal.

As semifinais serão realizadas na sexta-feira, 17 e a grande final com a entrega das premiações e cerimônia de encerramento da competição acontece no dia 24 de maio, a parti das 19:00 conforme destacou a secretária Lourdes Gregório.

