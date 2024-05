Polícia Civil do Acre prende indivíduo por descumprimento de medida protetiva e roubo em Rodrigues Alves

Nesta manhã de quinta-feira, 09, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, efetuou a prisão de um indivíduo que havia sido previamente detido por violência doméstica. O acusado, liberado durante uma audiência de custódia cerca de um mês atrás, foi novamente detido após ter invadido a residência de sua ex-esposa e agredido sua filha de 15 anos, além de expulsar três amigas da adolescente que estavam presentes no local.

As vítimas relataram que o autor estava sob o efeito de drogas durante o incidente, sendo impedido de causar danos mais graves à filha graças à intervenção de uma vizinha, que conseguiu colocar a adolescente em segurança dentro da residência.

O indivíduo foi autuado por descumprimento de medida protetiva e vias de fato no ambiente doméstico, e será submetido a uma nova audiência de custódia.

Em outro episódio ocorrido na tarde do mesmo dia, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, conseguiu efetuar a prisão em flagrante de um indivíduo que acabara de cometer um roubo em um posto de combustíveis no município de Rodrigues Alves. Armado com um simulacro, o suspeito rendeu a proprietária, a gerente e uma frentista, levando-as para o escritório, onde subtraiu três aparelhos celulares.

Após o crime, a vítima acionou imediatamente as autoridades, que cercaram o bairro vermelho e conseguiram deter o acusado na mata próxima ao local do roubo, recuperando todo o material subtraído.

O delegado Marcilio Laurentino, que participou da operação, informou que o mesmo indivíduo já havia sido preso anteriormente pela equipe por prática de roubo e estava em liberdade condicional.

Ambos os casos estão sob investigação pelas autoridades competentes, visando garantir a segurança e a proteção das vítimas, bem como a aplicação da lei de forma efetiva.

Assessoria/ PCAC

