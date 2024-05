O prefeito de Rio Branco, em exercício, Valtim José, realizou na manhã desta quinta-feira (9), uma série de visitas para vistoriar as ações que o Poder Público municipal realiza na capital acreana. Acompanhado de assessores e secretários, além do deputado estadual Arlenilson Cunha (PL), o gestor esteve nas obras do Asfalta Rio Branco realizadas na Regional Seis de Agosto.



O prefeito em exercício avaliou de forma positiva o andamento das obras, ressaltando ainda a parceria da prefeitura com a população, que por meio de audiências públicas escolheram as ruas prioritárias para receber as ações.

“A avaliação é muito boa. A equipe está empenhada em fazer isso e nós estamos aqui cobrando pressa. A população precisa dessas obras prontas mais rápido e o mais importante é que essas obras que estão sendo feitas aqui, foram escolhidas pela própria população, ou seja, os presidentes de bairro. Isso é muito importante”, enfatizou.

Valtim José acrescentou ainda que, paralela às obras do Asfalta Rio Branco, a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) realiza serviços de limpeza e roçagem na laterais, canteiros centrais e rotatórias da Avenida Amadeu Barbosa.

“A gente está com o Asfalta Rio Branco e com a limpeza também nas vias públicas. A SMCCI está também fazendo essa limpeza, que aí já termina e fica tudo bonitinho. Isso é muito importante, o nosso prefeito, Tião Bocalom está empenhado. Nós temos dez equipes em todos as regionais fazendo esses trabalhos e precisamos de dar mais qualidade para a população. Quando os trabalhos são em conjunto com a população, tudo fica mais fácil”, completou.

Na ocasião, o prefeito em exercício visitou a Casa Rosa Mulher, que comemora 30 anos de existência. No local, que acolhe, capacita e qualifica mulheres vítimas de violência doméstica, Valtim José e convidados foram recepcionados pelos servidores da casa.



Atualmente mais de 250 mulheres estão sendo capacitadas para o mercado de trabalho com cursos nas mais diversas áreas. O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Wellington Chaves, afirmou que estará buscando parcerias com o empresariado local para que as mulheres, após a conclusão dos cursos, sejam inseridas no mercado de trabalho.

“A Casa Rosa Mulher é uma referência e nós estamos fazendo agora esse mês 30 anos de existência. Aqui tem várias capacitações para as mulheres vítimas de violência doméstica. E estamos hoje com 280 mulheres nessa situação que estão sendo capacitadas. O próximo passo é procurar associação comercial. Enfim, todas as instituições para que a gente possa oferecer oportunidade de trabalho para essas mulheres que estão sendo capacitadas em parceria também com o Ifac. Os empresários são muito sensíveis às causas sociais, sempre têm nos ajudado e eu creio que sim, será uma parceria de muitos frutos aí pela frente”, disse o secretário.

