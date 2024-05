O governador Gladson Cameli recebeu na tarde desta quinta-feira, 9, no Palácio Rio Branco, o superintendente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no Acre, Éder Manfrin. Durante o encontro, foi feito um convite para um evento sobre fluxos migratórios na região Norte, promovido pelo Sistema Brasileiro de Inteligência .

O evento está agendado para o dia 23 de maio, às 9 horas, no auditório do Sebrae, em Rio Branco, e contará com a presença do diretor geral da Abin, além de especialistas de diversos órgãos da área. Dividido em três mesas de discussão, o evento abordará temas como fluxos migratórios na Amazônia, contrabando e tráfico de imigrantes, e cooperação entre agências.

“É uma honra ser convidado para um evento tão relevante sobre fluxos migratórios na região norte. E estou comprometido em participar e contribuir para entendermos melhor esse desafio e buscarmos soluções eficazes para o Acre e toda a Amazônia com relação aos fluxos migratórios. A Abin tem no governo do Acre um parceiro no que precisar”, destacou o governador Gladson Cameli.

O superintendente da Abin convidou o governador e seus órgãos de governo a participarem do evento, ressaltando a importância da compreensão da temática migratória para a região. Além disso, Manfrin, que já está há dois anos junto ao órgão no Acre, deixou as portas abertas da Agência para o Estado, destacando a possibilidade de integração de órgãos estaduais no Sistema Brasileiro de Inteligência após um decreto de reformulação da Abin no ano passado.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícia do Acre

