O Governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (9) a convocação de 82 novos aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Foram convocados profissionais para as áreas de auxiliar de saúde bucal, farmácia, cirurgião dentista, condutor de ambulância, enfermeiro, fisioterapeuta, médico e técnico em radiologia.

As cidades contempladas são Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Sena Madureira, Feijó, Acrelândia, Plácido de Castro, Tarauacá e Manoel Urbano.

Para a assinatura do Termo de Opção o candidato convocado deverá acessar o documento disponível na página do concurso, no endereço eletrônico https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/402/ e encaminhá-lo, devidamente preenchido, assinado e digitalizado, para o e-mail termo.[email protected], até o dia 20 de maio de 2024.

Suene Almeida, ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram