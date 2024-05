Na manhã da última quarta-feira (08), a presidente da câmara municipal de Sena Madureira, vereadora Ivoneide Bernardino, recebeu a visita institucional do diretor de fiscalização do Conselho Regional de Administração do Acre (CRA-AC), Ronildo Araújo, e do fiscal Rafael Blein, em seu gabinete.

Durante a conversa, que também contou com a presença do procurador jurídico da câmara municipal, Dr. Raimundo Monteiro, foram repassadas algumas orientações sobre possíveis contratações de administradores para atuar no poder legislativo.

A presidente agradeceu a visita e reforçou o compromisso de respeito e cordialidade entre as instituições, durante a sua gestão à frente do parlamento mirim do Vale do Iaco.

Vale destacar que desde que assumiu a presidência da câmara municipal, Ivoneide vem fortalecendo parcerias e laços institucionais com os demais órgãos públicos. Como resultado disso, a câmara desfruta de prestígio e respeito não só com relação às instituições de Sena Madureira, mas também de todo o estado do Acre.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram