O Corinthians deve iniciar nesta segunda-feira (27), o processo de transição de mandato entre o atual presidente, Duílio Monteiro Alves, e o presidente eleito, Augusto Melo. Os dois tem uma reunião marcada no Parque São Jorge para tratar de assuntos específicos e também da ”passagem de bastão”.

“Estou chegando aqui na sede social do Corinthians, na sala do presidente, para uma reunião de transição, que com certeza será tranquila”, disse Augusto Melo, em vídeo nas suas redes sociais.

Augusto Melo foi eleito no último sábado, em votação no Parque São Jorge. Ele superou André Negão, que tinha o apoio de Duílio Monteiro Alves. Apesar de estarem em lados opostos na eleição, o presidente eleito espera uma transição serena com a equipe do atual presidente.

“Todos somos corintianos e queremos o bem do Corinthians. O que espero é uma transição tranquila para montar o time para 2024, até para o financeiro ter uma visão boa para atacar agressivamente na adequação das nossas dívidas”, falou Augusto, após ser eleito.

A transição serve para que Duílio explique a Augusto os planos e problemas da gestão atual. Além disso, a conversa também deve definir outros assuntos como renovação de contrato de jogadores e a dívida do estádio com a Caixa.

Aliás, Duílio Monteiro Alves seguirá tomando as decisões no Corinthians até janeiro. Afinal, Augusto Melo só deve assumir no dia 4 do mesmo mês.

