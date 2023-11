Nesta segunda-feira (27), no municipio de Brasiléia,interior do Acre, um acidente de trânsito foi registrado envolvendo um carro e uma motocicleta. O incidente ocorreu no cruzamento da Rua Rui Lino com a Domingos Lopes, nas imediações da Ferinha municipal de Brasileia.

Segundo informações, o acidente ocorreu quando um dos veículos decidiu realizar uma conversão, resultando em um impacto com o outro que tentou acessar a entrada desejada. O impacto deixou ambos os veículos danificados e as pessoas com escoriações no corpo.

As equipes de resgate foram acionadas prontamente para prestar assistência aos envolvidos no acidente.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram