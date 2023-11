Nesta segunda-feira, 27, durante a Sessão Plenária Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre, foi autorizada a abertura do edital de promoção para o cargo de procurador da 1ª Titularidade de Procuradoria de Justiça Criminal, pelo critério de merecimento.

Os interessados deverão se habilitar no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do edital no Diário Eletrônico do MPAC.

A inscrição deve ser realizada mediante requerimento dirigido ao presidente do Conselho Superior, devidamente instruído com os documentos previstos no art. 156 da Lei Complementar Estadual n° 291, de 29 de dezembro de 2014 – Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Acre (LOMPAC).

Durante a sessão, o procurador-geral e presidente do Conselho, Danilo Lovisaro do Nascimento, destacou o compromisso da atual gestão em dar continuidade com a máxima celeridade à promoção para procurador, visando à recomposição do segundo grau do Ministério Público para fortalecimento da instituição.



“Com a autorização do Conselho Superior do MPAC para abertura de edital para o cargo de procurador de Justiça, a Procuradoria-Geral de Justiça reforça o seu compromisso de dar o máximo de agilidade ao andamento da promoção, recompondo e fortalecendo a nossa atuação no 2º grau. O processo de promoção, que estava suspenso em razão da necessidade de posse dos promotores de Justiça Substitutos e das eleições internas, agora será concretizado com a maior brevidade possível. Continuaremos trabalhando com afinco para valorizar a carreira e garantir o fortalecimento da nossa Instituição”, disse.

A sessão contou ainda com a participação dos conselheiros: corregedor-geral, procurador de Justiça Álvaro Luiz Araújo Pereira, e procurador de Justiça Sammy Barbosa Lopes.

Texto: Hudson Castelo

Foto: Tiago Teles

Agência de Notícias do MPAC

