Lucas Guimarães entrou na confusão entre Carlinhos Maia, Dudu Farias e Dudu Barros. A treta começou após Barros dizer que foi desconvidado da Casa da Barra. Os ataques fizeram Carlinhos perder a paciência e expor uma série de ameaças. Lucas Guimarães saiu em defesa do marido, abriu o jogo sobre o real motivo da crise em seu relacionamento e contou que Dudu Farias, que foi seu padrinho de casamento, apresentava garotos de programa para Carlinhos.

“Esse foi o motivo da separação: ele [Farias] ajeitava garotos de programas pro meu marido. Isso não tá certo, né? Carlinhos errou feio também, mas eu conversei com Carlinhos, ficamos cinco meses separados. Decidi perdoá-lo mesmo sendo algo que me dói e me machuca até hoje, mas isso é entre eu e meu marido”, afirmou Lucas.

“Eu e Carlinhos brigamos feios, o que eu tinha pra falar dele, falei. Agora, imagina você ter um padrinho, que dormia na sua casa, que você dava comida, que você ajudava com dinheiro e ele mostrar um catálogo de homens pro seu marido quando você não estava presente?”, desabafou Lucas.

“Até hoje eu converso com Deus… Como isso me dói, como eu falando isso me dá ódiooooo! Mas a gente só oferece o que tem, e eu não consigo nunca mais trazer alguém como ele de volta, nunca maissss. Só se eu fosse besta né? E tá aí uma coisa que deixei de ser faz tempo! Falei e agora tô leve!”, acrescentou Lucas em seu comentário no Instagram

