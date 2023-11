O acidente aconteceu por volta das 21 horas da noite deste último sábado, dia 18, no km 1018 da BR-364.

O jovem, identificado como FELIPE RODRIGUES GALINA, de 22 anos, saiu do distrito de Vista Alegre do Abunã para o distrito de Extrema, por volta das 20 horas, e, acabou sofrendo um misterioso acidente poucos metros após a curva do km 1018, a 22 km do núcleo urbano do distrito de Extrema.

Ainda na noite de ontem (dia 18), um motorista teria visto o acidente e constatou que a vítima já estava sem sinais vitais; a polícia militar foi acionada, mas devido à escuridão não foi possível localizar o veículo e o corpo, com base nas informações recebidas pelo motorista que teria presenciado o acidente.

Já na manhã deste domingo, familiares estiveram no local e localizaram o corpo do jovem. A polícia militar acionou novamente a PRF, bem como, o rabecão do IML e a perícia técnica, para os trabalhos de praxe.

Há indícios de que o jovem teria saído da pista em alta velocidade, sem marcas de frenagem; a moto colidiu a roda dianteira em uma estrutura de concreto (descida d’água) e capotou até cair dentro de um pasto à margem da rodovia.

O corpo foi removido pelo rabecão do IML por volta de 12:50 deste domingo, dia 19. Somente o laudo da Polícia Rodoviária Federal poderá afirmar as reais causas do acidente.

extrema24horas

