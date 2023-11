A ação resultou na apreensão de pelo menos 10 celulares e substâncias entorpecentes.

No último final de semana, a Polícia Penal do presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, realizou uma operação no bloco 7, onde estão detidos membros de uma organização criminosa. A ação resultou na apreensão de pelo menos 10 celulares e substâncias entorpecentes.

A direção da unidade confirmou a operação e busca entender como os aparelhos chegaram até os detentos, já que todas as visitas passam por um aparelho de raio-x

Por Redação Juruá Online

