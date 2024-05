Com a chegada do Maio Amarelo , se intensificam as atividades de conscientização no trânsito, no intuito de auxiliar com ações que sejam pontuais no combate a mortes no trânsito. Nesse sentido , o 2° BPM realizou na tarde desta quarta-feira, 08, em bairros como Belo Jardim e São José, a Operação Trânsito Seguro.

Com números maiores que algumas guerras, o trânsito brasileiro tem vitimado muitos jovens, que se aventuram dirigindo pelas ruas das cidades. Infelizmente, a irresponsabilidade tem deixado sequelas irreparáveis nas famílias brasileiras.

O Acre, especialmente em Rio Branco, que é a capital, onde circulam milhares de veículos, também tem sido palco de acidentes que têm vitimado nossos jovens todos os anos.

O 2° Batalhão de Polícia Militar está totalmente comprometido com as ações da campanha 2024 do Maio Amarelo, e o comando do 2° Batalhão coordenou a ação de 06 policiais militares exclusivamente na operação, visando previnir acidentes causados por diversos motivos, tipo: pneus desgastados, sistema iluminação deficiente , entre outros itens de segurança. Foram realizadas barreiras móveis, abordagens e verificações em veículos que circulavam pelas diversas ruas do segundo distrito.

Outras atividades já foram planejadas e serão executadas ao longo do mês, para colaborar com os esforços do Governo do Estado do Acre e Detran/Ac na luta pela vida.

“Paz no trânsito começa por você”; “A vida pede calma no trânsito” e “No trânsito, gentileza faz a diferença”

Por Polícia Militar do Acre (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram