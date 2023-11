Na tarde deste domingo, 19, um acidente de trânsito foi registrado na BR-364, próximo à entrada da Cidade do Povo.

Segundo informações, um ciclista atravessou inesperadamente na frente de um veículo, não dando tempo para o motorista frear.

Infelizmente, o impacto resultou na morte imediata da vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. As autoridades foram acionadas para realizar os procedimentos necessários, e o trânsito na área precisou ser temporariamente interrompido para o atendimento da ocorrência.

Por AcreOnline.net

