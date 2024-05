Mundo – Um homem tocou fogo em si mesmo após discutir com a esposa no centro de Burgos, na Espanha. De acordo com informações do jornal ABC, o caso ocorreu por volta das 15h da última quarta-feira (8), na avenida Del Cid. Após discutir com a mulher, o homem decidiu jogar uma bolsa cheia de gasolina em si mesmo e em seguida atear fogo.

Um vídeo que viralizou em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas mostram o momento em que as pessoas tentam apagar as chamas e salvar a vida do homem. Serviços de atendimento médico de urgência foram acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos causados pelo fogo. A Polícia Científica da Estação Provincial está investigando o caso.

Por Letícia Souza cm7

