O Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Acre (QCG), na Praça da Revolução, em Rio Branco, foi palco de uma solenidade especial na manhã deste domingo, 19, onde a Polícia Militar do Acre (PMAC), responsável pelo evento, conduziu com grandiosidade uma Formatura Alusiva ao Dia da Bandeira.

A cerimônia, que teve início com a chegada do governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, incluiu honras militares e a apresentação do efetivo pelo comandante geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca. Destacaram-se ainda no evento, o hasteamento dos pavilhões Nacional e Acreano, a leitura da Ordem do Dia, a incineração das bandeiras inservíveis e o emocionante canto do Hino à Bandeira.

“Hoje comemoramos o símbolo de maior representação do nosso país, pois devemos preservar e fortalecer os valores da nossa pátria. Como governador do estado, temos que sempre bater continência para essa bandeira tão linda, lembrar que o Acre lutou para fazer parte do Brasil, e que estamos aqui lutando e trabalhando para fazer melhor a vida do nosso povo”, destacou o governador.

Dentre os ilustres convidados presentes estavam a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Junior Alberto, o deputado estadual Afonso Fernandes, além de diversas autoridades estaduais.

O evento destacou-se como um notável ato de patriotismo, civismo e respeito aos valores democráticos. Com a participação exclusiva da Polícia Militar do Estado do Acre, sob a chancela do Governo Estadual, a formatura reforçou valores e a identidade nacional, celebrando a importância da Bandeira como símbolo unificador da nação.



Para o comandante da PMAC, Luciano Fonseca: “Este é um evento que não realizamos desde e pandemia. E com a reforma do nosso Quartel pelo governo do Estado, este prédio histórico no Centro da nossa capital, além de todas as conquistas junto à corporação, tiramos este momento para celebrar a bandeira e nossos valores ao lado de todos os guerreiros da segurança pública do Acre”.

História

O Dia da Bandeira no Brasil tem sua origem relacionada à criação do atual design da bandeira nacional. Em 19 de novembro de 1889, quatro dias após a Proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, então chefe do governo provisório, instituiu por meio do Decreto nº 4 o novo modelo da bandeira brasileira.

A data de 19 de novembro foi oficialmente estabelecida como o Dia da Bandeira pelo Decreto-lei nº 5.695, de 2 de setembro de 1971. Essa escolha visa comemorar a adoção da bandeira como símbolo nacional e destaca a importância desse elemento representativo para a identidade e unidade do país.

