Guia prático para transformar suas fotos em estilo Pixar com IA! Descubra passo a passo como brilhar nas redes sociais

Então, você tem navegado pelas suas redes sociais e viu, não é? Aquelas fotos vibrantes e animadas que lembram seus filmes favoritos da Pixar e Disney? Sim, as que estão fazendo sucesso no Instagram, X e TikTok! É a nova tendência, e aposto que você está louco para fazer a sua. Adivinha? Você está no lugar certo!

PRIMEIROS PASSOS: ACESSANDO O PORTAL

Primeiramente, vá direto ao site gerador de imagens do Bing. Aqui está o link para facilitar: Criador de imagens do Microsoft Bing Antes que você se pergunte, sim, o Bing da Microsoft está entrando na briga para competir com pesos-pesados como o ChatGPT no jogo da IA. Legal, né? Agora, uma vez que você está na plataforma, há um pequeno detalhe. Você vai precisar de uma conta Microsoft. Não se preocupe se você não tiver uma; basta se inscrever em sua plataforma oficial.

ELABORANDO SEU PROMPT PERFEITO

Agora, a parte divertida! Lembre-se, a mágica está nos detalhes. Assim como quando você está pedindo sua bebida ou prato personalizado favorito, quanto mais claras forem suas instruções, mais próximo você estará da perfeição. Ao entrar na plataforma, você precisará elaborar um prompt descritivo. Pense nisso como seu projeto. Digamos que você deseja um pôster ao estilo Pixar; seu comando poderia ser algo como: “Crie um pôster inspirado na Pixar com…” ou talvez “Desenhe um personagem à la Pixar. Ela deve exibir…”.

Lembre-se, esta IA é como um artista talentoso esperando pela sua visão. Quanto mais você fornecer, mais próximo o produto final estará da imagem dos seus sonhos. Considere detalhes como cor dos olhos, tipo de cabelo e estilo de roupa. Por exemplo, “Desenhe um personagem inspirado na Pixar. Ela deve ter olhos cor de avelã atrás de óculos com armação quadrada. O cabelo deve ser cacheado, caindo um pouco depois dos ombros. Roupa? Um vestido de verão amarelo e estiloso.” Ah, e não se esqueça de especificar o estilo Pixar ou Disney. É o ingrediente secreto!

Após despejar seu gênio criativo nesse prompt, clique em “criar”. E aqui está uma surpresa: você receberá não uma, não duas, mas quatro diferentes versões da imagem para escolher!

REFINANDO SUA OBRA-PRIMA

A primeira tentativa não te impressionou? Sem problemas! Todo artista tem seus rascunhos. Sinta-se à vontade para brincar com descrições e comandos variados. Clique no botão “criar” novamente para obter novos resultados. A beleza da IA é que ela é flexível, acolhedora e pronta para se moldar aos seus desejos.

No entanto, um aviso: a Microsoft é generosa, mas não ilimitada com seus testes gratuitos. Você tem 15 tentativas de graça, então aproveite ao máximo! Se esgotá-las, eles têm opções de assinatura disponíveis.

DESVENDANDO O POTENCIAL TOTAL

Agora que você pegou o jeito básico, por que não explorar mais? O gerador de imagens do Bing não é só uma ferramenta de um único truque. Há uma infinidade de possibilidades esperando seu comando. Quer transformar uma selfie em um avatar Pixar? Mãos à obra. Sente vontade de adicionar um título para dar aquela vibe de pôster de filme? Com certeza. Quer incorporar cenários panorâmicos ou até incluir seus animais de estimação fofinhos? O mundo é sua ostra!

A recente onda é toda sobre as fotos ao estilo Pixar, mas não tenha receio de se aventurar. Modernismo, imitação de Picasso ou até mesmo realismo — as opções são quase infinitas. E se você fala português, aqui está uma dica: a plataforma entende português. Mas, dado o treinamento inicial em inglês, traduzir seus comandos para o inglês pode te dar uma vantagem. Ferramentas úteis como o Google Tradutor ou até mesmo o ChatGPT estão aqui para ajudar.

