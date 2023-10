Para os policiais o suspeito disse que a motivação seria por causa de uma lata de leite condensado.

Um jovem de 23 anos foi preso na noite desta sexta-feira (27), suspeito de tentar matar o próprio irmão a facadas no bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

Informações repassadas por policiais do 5° Batalhão dão conta que após desferir duas facadas no pescoço do irmão, o suspeito correu até uma igreja na Rua Che Guevara e pediu que ligassem para a PM pois queria se entregar, pois havia cometido um crime.

Para os policiais o suspeito disse que a motivação seria por causa de uma lata de leite condensado. A vítima foi socorrida para a UPA leste onde ficou sob cuidados médicos, já o acusado foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.

