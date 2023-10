Nesta sexta-feira, dia 27, os Bombeiros do 5° Batalhão Especializado em Policiamento de Controle de Distúrbios Civis (BEPCIF) prestaram assistência em uma operação de resgate após um veículo cair no igarapé Riozinho, localizado no Ramal do km 19.

O condutor do veículo, identificado como Jeovani Oliveira, um motorista de aplicativo, relatou que estava retornando de uma corrida durante a noite, quando outro veículo trafegava à sua frente, levantando uma considerável quantidade de poeira.



A visibilidade estava comprometida devido à demora da poeira em assentar, tornando difícil enxergar a ponte que se encontrava logo no início de uma curva.

Em decorrência dessa situação, Jeovani perdeu o controle do veículo, colidindo com um toco e capotando, o que resultou no veículo parando dentro do igarapé.

No entanto, graças ao uso do cinto de segurança, Jeovani não foi arremessado para fora do veículo e saiu ileso, sem sofrer lesões.

Diante dessa situação, Jeovani solicitou auxílio aos Bombeiros, que prontamente atenderam ao chamado na manhã da sexta-feira, dia 27.



Os profissionais dos Bombeiros realizaram as devidas amarrações e contaram com o apoio de um caminhão guindaste para efetuar a remoção do veículo do local.

Por Alexandre Lima Alto Acre

