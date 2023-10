Além do perigo que representam para os animais, os poços abertos também podem ser uma ameaça para as pessoas, pois correm o risco de caírem sem querer dentro deles.

Na noite de terça-feira, 17, uma ocorrência inusitada mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros, que foi acionada para resgatar um bovino que havia caído em um poço localizado em um quintal da região. O incidente não é isolado, segundo o comandante Josadac Cavalcante, uma vez que muitos poços são construídos de forma aberta nos terrenos da região. Neste caso, o poço media cerca de 9 metros de profundidade.

Ao chegarem ao local, os bombeiros descobriram que não era apenas o boi que precisava de ajuda; um cachorro também estava preso no poço. A equipe de resgate conseguiu retirar com segurança ambos os animais e entregá-los a seus respectivos proprietários.

O comandante Cavalcante aproveitou a oportunidade para fazer um alerta à população. Ele enfatizou que é fundamental evitar a entrada em poços desse tipo, especialmente os mais profundos, para atividades como limpeza, pois eles podem conter gases potencialmente tóxicos para os seres humanos. Em vez disso, ele aconselha a confiança no trabalho profissional dos bombeiros, que estão treinados e equipados para lidar com esse tipo de situação.

Além do perigo que representam para os animais, os poços abertos também podem ser uma ameaça para as pessoas, pois correm o risco de caírem sem querer dentro deles. Portanto, é importante que a população esteja ciente dos riscos associados à falta de tampa e tome as devidas precauções para evitá-los.

Por Juruá Online

