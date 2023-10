Na tarde desta quinta-feira (19), na zona rural do município de Senador Guiomard um crime macabro foi registrado no ramal do jacaré.

Segundo informações, uma mulher de 51 anos de idade, identificada como Maria de Jesus foi vítima de um assassinato próximo ao KM 30 da BR364, a senhora foi morta após levar diversas facadas na região do pescoço e abdômen, além de ser estrupada pelo criminoso que confessou o crime e diz ser integrante de uma facção.

O criminoso chegou a confessar que matou maria de jesus por ser integrante de uma facção rival

A polícia juntamente com o IML esteve no local para realizar a perícia e remoção do corpo.

Por AcreOnline.net

