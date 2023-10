Dando prosseguimento às estratégias propostas pelo comitê estadual de enfrentamento à seca prolongada, o governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco se unem nesta sexta-feira, 20, para a realização de um mutirão de limpeza nas margens do Rio Acre.

A ação denominada “Limpa Rio Acre” terá início às 7h no Bairro da Base e será coordenada pela Secretaria de Governo (Segov), com orientação técnica da Defesa Civil Estadual, Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e Serviço de Água e Esgoto (Saneacre).

Todas as demais secretarias de Estado e órgãos da Prefeitura também estarão envolvidas no mutirão, segundo explica o secretário de Governo, Alysson Bestene. “Trata-se de um evento de resultado paliativo no que se refere à estiagem, mas que terá um efeito didático de grande alcance na conscientização da população para que o descarte de lixo seja feito de forma adequada e responsável”, enfatiza Alysson.

O secretário lembra que o governador Gladson Cameli está priorizando as ações do Comitê de Enfrentamento à Seca para minimização dos danos à população, mas o Estado não está paralisado. “As obras estão em andamento em todos os municípios, mas praticamente todas as secretarias estão empenhadas no combate aos efeitos da estiagem”, ressalta.

Por Jéssica Monteiro Agência de Noticias do Acre

Foto: Odair Leal/Sesacre.

