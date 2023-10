O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), cumpre agenda em Brasília junto ao Fórum de Inovação e Desenvolvimento, em busca de captação de recursos para infraestrutura e ações estratégicas da indústria e do comércio. Os representantes das instituições visitaram os gabinetes dos senadores e deputados federais do Acre desde a última terça-feira, 17.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, ressalta que o plano de investimentos apresentado à bancada federal do Acre foi construído em parceria com as federações da indústria e do comércio, associações comerciais e segmentos que representam o campo de pesquisa e inovação tecnológica. Para ele, o desafio agora é o de internalizar os recursos.

“Agradecemos ao convite feito pelo Fórum de Inovação e Desenvolvimento para, unidos, cumprirmos essa agenda com os nossos parlamentares. Foi feito um levantamento junto ao setor produtivo para elencarmos as prioridades aqui apresentadas. A expectativa é ter um retorno por parte da bancada, iniciarmos processos público-privados para internalizarmos os recursos e potencializar o desenvolvimento”, acrescentou Mesquita.

Para dar continuidade ao programa de melhoria dos parques industriais e polos moveleiros em oito municípios, foi apresentada a proposta de captação de R$ 6,9 milhões. Há também estudos para o financiamento da construção de novos parques em Rio Branco e na região do Alto Acre. Para a ampliação do Parque Industrial de Cruzeiro do Sul, a previsão de captação de recursos é de R$ 3,2 milhões.



De olho nos avanços da política de comércio exterior, o estado apresentou importantes prioridades como a de melhoria na operacionalização da Zona de Processamento e Exportação (ZPE), implantação de Polo Logístico em Rio Branco e na região do Alto Acre no valor de R$ 3 milhões.

“Já existe um compromisso de investimento por meio de uma emenda de bancada de R$ 5 milhões para a AZPE. Todos os recursos são importantes para o desenvolvimento de políticas públicas que possam gerar mais empregos e renda, o maior objetivo do governador Gladson Cameli”, destacou o titular da Seict.

O plano de investimento prevê ainda, recursos para o setor de inovação e tecnologia. A Seict planeja apoio para aceleração de startups e a implantação de um Núcleo Empresarial Tecnológico para pequenas empresas e startups.

“Também solicitamos apoio para melhorar as estruturas de nossas agroindústrias. Com foco na educação, apresentamos projeto para a criação do Programa Primeiro Emprego e cursos de qualificação profissional”, concluiu Mesquita.

Por Jairo Carioca- AgÊncia de Noticias do Acre

Fotos: Fórum/Fieac

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram