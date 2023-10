Um médico, de 57 anos, que atua em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), em Irati, na região central do Paraná, foi agredido a marteladas na tarde desta quarta-feira (18), dia em que é celebrado o Dia do Médico. O profissional foi surpreendido por um jovem de 18 anos no momento em que abriu a porta da sala de atendimento.

A agressão foi registrada por pacientes que estavam na UBS Adhemar Vieira de Araújo. Nas imagens é possível ver que o agressor está com a mão no bolso e agride o médico assim que o doutor abre a porta.

O médico teve ferimentos na cabeça, foi encaminhado ao hospital e passa bem. Já o agressor foi preso pela Polícia Militar. A suspeita é que o rapaz tenha participado de um exame com a esposa e o doutor na parte da manhã. Mais tarde o jovem retornou e atacou o médico.

Veja o vídeo do ataque a martelada contra o médico:

por Guilherme Becker

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram