Amigas da dona de casa Antônia Francisca, de 36 anos, que moram em Rio Branco, estão se mobilizando pelas redes sociais na tentativa de conseguir recursos para que a mulher possa reconstruir sua casa situada no no Ramal do Sargento, km 1010 da BR-364, na ponta do Abunã.

O imóvel teria sido incendiado pelo ex-marido de Antônia. Além da casa, todos os pertences e o enxoval do bebê que está gerando foi pedido no incêndio. Ela está no oitavo mês de gestação.

De acordo com as informações, Antônia Francisca vivia constantemente sendo maltratada pelo marido, do qual resolveu separar há algum tempo, passando a viver sozinha com os filhos de 1, 3, 9 e 10 anos numa residência construída com muito sacrifício. Na noite do dia 7 de outubro o imóvel sofreu um incêndio criminoso que destruiu tudo, deixando a família só com a roupa do corpo.

Diante da situação, vizinhos e amigos se uniram e estão fazendo movimento

com o intuito de ajudar a mulher erguer sua casa, comprar móveis e o enxoval do bebê. Quem quiser ajudar pode entrar em contato através do celular 69 98414-411

ac24horas

