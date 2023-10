Milhares de aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS, vão receber benefício no valor de R$ 1320 na próxima semana

Em uma mobilização recente que marca o ritmo da economia e o compromisso com milhões de brasileiros, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que iniciará a liberação dos pagamentos referentes ao mês de setembro para seus beneficiários na quarta-feira, 25 de outubro. Este ciclo de pagamentos, que se estende até 8 de novembro, contemplará inicialmente aposentados, pensionistas e recebedores de auxílios que têm seus benefícios vinculados ao valor de um salário mínimo, atualmente correspondente a R$ 1.320.

Esta operação de larga escala evidencia a extensão do sistema previdenciário e assistencial brasileiro, que, segundo dados recentes de setembro, beneficia um universo de 38.367.364 cidadãos. Dentro deste contingente, há uma predominância de indivíduos que recebem até um salário mínimo, representando 26.168.062 pessoas, enquanto outros 12.199.302 beneficiários têm rendimentos acima do piso nacional.

O processo de depósito dos valores segue uma metodologia organizada conforme o último número do cartão de benefício, desconsiderando-se o dígito verificador subsequente ao traço. Esta estratégia visa uma distribuição ordenada e eficiente, iniciando pelos beneficiários com final 1, progredindo numéricamente e abrangendo os subsequentes em dias úteis consecutivos.

Por outro lado, aqueles que recebem valores superiores ao salário mínimo terão seus pagamentos iniciados em 1º de novembro. A ordem de recebimento, nesse caso, priorizará aqueles com finais de benefício 1 e 6, estendendo-se também até o dia 8 de novembro. Esta ação reitera o compromisso do INSS em manter a regularidade e a precisão dos suportes financeiros essenciais à vida de milhões de brasileiros, refletindo a saúde organizacional e a responsabilidade do sistema previdenciário do país.

Calendário de pagamentos

Para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 25 de outubro

Final 2: 26 de outubro

Final 3: 27 de outubro

Final 4: 30 de outubro

Final 5: 31 de outubro

Final 6: 1º de novembro

Final 7: 3 de novembro

Final 8: 6 de novembro

Final 9: 7 de novembro

Final 0: 8 de novembro

Para quem ganha acima do piso nacional

Finais 1 e 6: 1º de novembro

Finais 2 e 7: 3 de novembro

Finais 3 e 8: 6 de novembro

Finais 4 e 9: 7 de novembro

Finais 5 e 0: 8 de novembro

Consulta aos pagamentos

Os segurados que necessitam consultar detalhes sobre seus benefícios do INSS, incluindo informações sobre depósitos realizados, quantias previstas para futuros pagamentos e cronogramas específicos de liberação dos valores, têm à disposição recursos digitais práticos para essa finalidade.

O aplicativo móvel do INSS e o portal Meu INSS são as ferramentas providas pelo governo federal para facilitar esse acesso. Para ingressar nessas plataformas, os usuários devem realizar a autenticação utilizando a conta Gov.br, que representa a chave unificada para uma variedade de serviços digitais oferecidos pelo governo.

Essas interfaces digitais não apenas garantem informações sobre os depósitos e os montantes vincendos, mas também oferecem um panorama completo através do extrato detalhado dos benefícios. Lá, os beneficiários têm a oportunidade de se antecipar, conhecendo os valores designados para os próximos ciclos de pagamento e respectivas datas de liberação.

A funcionalidade desses sistemas se estende ainda mais, permitindo que os segurados coordenem ou reestruturem suas perícias médicas, um componente crucial para determinados auxílios e serviços. Ademais, proporcionam acesso a uma gama de outros serviços essenciais que se enquadram no guarda-chuva da seguridade social, reforçando o compromisso com a acessibilidade e a gestão eficiente dos benefícios previdenciários.

