Interessados podem preencher o formulário eletrônico até o dia 31 de outubro

O Instituto Federal do Acre (Ifac) deu início, nesta quarta-feira (18.10), à consulta pública para elaboração do Plano Institucional de Dados Abertos. Os interessados em participar do procedimento, respondendo as questões propostas e deixando contribuições, devem acessar o formulário eletrônico até o dia 31 de outubro, disponível no link:CONSULTA PÚBLICA – PLANO DE DADOS ABERTOS – IFAC

Organizado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Prodin), o Plano de Dados Abertos consiste em um documento orientador para as ações de implementação e promoção de abertura de dados de cada órgão ou entidade da administração pública federal, obedecendo os padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das informações.

De acordo com as legislações vigentes, dados abertos são dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte.

Dessa forma, com a implementação de um Plano Institucional de Dados Abertos, o Ifac tem como objetivo assegurar a disponibilização de dados em formato aberto, com foco no encontro de demandas reais da comunidade acadêmica e da sociedade em geral.

Para saber mais detalhes sobre a consulta pública, o Ifac disponibilizou uma página com informações complementares e acesso direto ao formulário eletrônico: https://www.ifac.edu.br/o-ifac/planejamento-e-desenvolvimento-institucional/consultas-publicas-da-prodin/consultas-publicas-planejamento-e-desenvolvimento-institucional.

Por Assessoria

