O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (CRT 1) publicou um novo edital de concurso que abrange diversas cidades, incluindo Brasília (DF), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO). ), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

O concurso oferece vagas para cargos de níveis médio e técnico, com as seguintes vagas:

Assistente Administrativo (Nível médio) – 6 vagas imediatas + 164 em cadastro de reserva.

Agente de Fiscalização (Nível Técnico) – 10 vagas imediatas + 315 em cadastro de reserva.

Assistente de Tecnologia da Informação (Nível Técnico) – 1 vaga imediata + 34 em cadastro de reserva.

Assistente Técnico (Nível Técnico) – 2 vagas imediatas + 43 em cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas até 6 de dezembro de 2023 através do site da banca, Instituto Quadrix. As taxas de seleção variam de R$ 68,00 para as cargas de nível médio a R$ 72,00 para as cargas de nível técnico.

A prova objetiva está programada para o dia 14 de janeiro de 2024, no turno da tarde, e será aplicada em várias cidades.

As opções oferecidas variam de acordo com a carga:

Assistente Administrativo – R$ 2.100,00 + benefícios.

Agente de Fiscalização – R$ 3.150,00 + benefícios.

Assistente de Tecnologia da Informação – R$ 2.200,00 + benefícios.

Assistente Técnico – R$ 3.150,00 + benefícios.

Além dos estágios, os candidatos admitidos terão direito a benefícios como vale refeição e/ou alimentação, plano odontológico, plano de cargas e periodicidade e vale transporte, conforme a legislação vigente.

A seleção ocorrerá em duas etapas: prova objetiva para todos os cargos e avaliação de cursos e experiência profissional para os cargos de nível técnico. A prova objetiva será composta por questões de conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos, variando de acordo com a carga.

É importante ressaltar que as informações fornecidas aqui são com base no edital publicado e podem estar sujeitas a alterações. Portanto, os candidatos interessados ​​devem consultar o edital oficial e o site da banca organizadora para obter informações atualizadas sobre o concurso CRT 1.

