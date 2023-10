Um idoso de 69 anos morreu após beber um ‘café afrodisíaco’ com Viagra antes de se encontrar com uma prostituta. O caso foi registrado no sábado (14), na Indonésia.

O corpo da vítima identificada apenas como Sompong, foi encontrado por um funcionário do motel. A garota de programa fugiu antes da chegada da polícia.

Segundo os relatos, a acompanhante ficou no quarto por apenas 20 minutos. De acordo com as autoridades, a mistura do café com Viagra deixou o corpo do idoso em ‘choque’.

A polícia afirmou que não há indícios de crime ou evidência de atividade sexual. Os funcionários do motel alegaram que a vítima era um cliente regular e comparecia ao estabelecimento quatro vezes por mês com diferentes prostitutas.

A polícia disse que está procurando a mulher para questionar por que ela não relatou a morte. As investigações estão em andamento.

por Carol Machado

