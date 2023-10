Jornalistas, fotógrafos, radialistas, blogueiros, youtubers, estudantes de jornalismo ou publicidade têm até o dia 20 de outubro (próxima sexta-feira) para produzir, veicular conteúdos, e concorrer ao 1º Prêmio de Comunicação do governo do Acre.

Serão premiados trabalhos jornalísticos que tratem das ações de governo, que sejam de relevância para a sociedade acreana, nas diversas áreas, como: saúde, educação, cultura, cidadania, segurança pública, transporte, gestão pública, agricultura, esporte, direitos humanos, turismo, comunicação, produção, meio ambiente e ações sociais. As inscrições poderão ser feitas no período de 25 de outubro a 6 de novembro.

Os valores da premiação são de R$ 15 mil para o primeiro lugar e R$ 5 mil para o segundo, exceto na categoria Revelação, destinada a universitários, em que os prêmios são R$ 5 mil para o primeiro lugar e R$ 2 mil para o segundo, somando R$ 87 mil, a maior premiação já realizada na Região Norte.

Como forma de incentivar a participação, a comissão de divulgação do prêmio tem visitado universidades e redações. “ O prazo para as produções está expirando, então estamos aqui reforçando o convite para que todos participem”, enfatizou o diretor de Publicidade da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Jefson Dourado, um dos integrantes da comissão de divulgação, durante visita a um dos veículos de comunicação com sede em Rio Branco, nesta terça-feira, 17.

Animado, o repórter Richard Laureano vai agora separar o material que pretende inscrever ao prêmio. “Temos passado por tempos de muitas mudanças, inclusive no modo de trabalhar. Acredito que esse prêmio é um incentivo para que possamos buscar cada vez, caminhos mais altos”, avaliou Richard.

Por Cleide Santos- Agência de Notícias do Acre

