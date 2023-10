Uma tarde que começou como mais um dia de trabalho para o mototaxista Danilson Ramos Albuquerque acabou se transformando em um pesadelo quando ele foi vítima de uma tentativa de latrocínio nesta terça-feira (17), crime que envolve roubo seguido de tentativa de homicídio. O crime foi registrado na cidade de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações, a tentativa ocorreu quando o mototaxista aceitou uma corrida de José Carlos com destino ao remoto Ramal Nove de Agosto, nas proximidades do município. No local, a situação tomou um rumo inesperado quando, ao adentrarem o ramal, José Carlos ordenou que o mototaxista parasse o veículo, que acabou sendo atingido com um golpe de faca nas costas, deixando Danilson em estado de choque.

O ferimento causou a queda da motocicleta, permitindo que o agressor, José Carlos, fugisse do local a bordo da moto da vítima, uma Honda Bros de cor branca. O criminoso percorreu aproximadamente 4 quilômetros antes de esconder a motocicleta nas proximidades de um rio. Após o ato hediondo, ele retornou pelo ramal à cidade de Feijó.

O mototaxista, ferido e atônito, prontamente acionou as autoridades, que iniciaram imediatamente as buscas. A polícia militar localizou o agressor próximo de sua residência. José Carlos foi detido e conduzido às autoridades locais.

O estado de saúde de Danilson Ramos Albuquerque é considerado instável, requerendo cuidados médicos intensivos. O mototaxista foi inicialmente atendido na unidade de saúde de Feijó e posteriormente transferido para Cruzeiro do Sul.

