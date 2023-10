Com erros defensivos, Brasil joga mal e perde para o Uruguai, conhecendo sua primeira derrota nas Eliminatórias; Neymar sai machucado

Com uma atuação muito ruim e jogando um futebol irreconhecível, o Brasil acabou derrotado pelo Uruguai, na noite desta terça-feira (17), por 2 a 0. O jogo, em Montevidéu, foi válido pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, a Seleção conheceu sua primeira derrota na competição, enquanto a Celeste quebrou um tabu de 22 anos. Os uruguaios não batiam o Brasil em Eliminatórias desde 2001 e empataram, agora, em pontos com a Amarelinha na classificação. Ademais, os brasileiros perderam uma invencibilidade de 37 jogos em Eliminatórias: a última derrota tinha sido em 2015, contra o Chile.

Primeiro tempo

A primeira etapa do clássico foi morna. O Brasil começou tocando a bola a partir de seu campo de defesa, mas o Uruguai apertava a saída com eficiência. Aos poucos e com paciência, a Seleção foi saindo para o jogo na base do toque de bola e da velocidade, mas cometia muitos erros no setor ofensivo. Já na defesa, o time parecia disperso. A primeira etapa já estava no fim, quando os uruguaios aproveitaram um desses vacilos. Num de seus poucos ataques contundentes, Maxi Araújo cruzou da esquerda e Darwin Núñez cabeceou para fazer 1 a 0. Se já era ruim, piorou logo na sequência, quando Neymar caiu após dividida com De La Cruz. Substituído imediatamente, ele saiu chorando e com a suspeita de uma grave lesão.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Brasil demorou até se encontrar no jogo, mas conseguiu ser um pouco mais eficaz com a bola no setor ofensivo. Mesmo assim, pouco diante do necessário: Gabriel Magalhães cabeceou para fora e Rodrygo, acertando o travessão em cobrança de falta, criou a melhor chance brasileira. Com Richarlison e Gabriel Jesus improdutivos no ataque, o Uruguai voltou a tentar e, novamente, contou com um erro da defesa brasileira. Aos 32 minutos, após cobrança de lateral, De La Cruz foi ao fundo e cruzou da direita, mesmo acossado por dois marcadores brasileiros: De La Cruz aproveitou e escorou para o gol vazio.

URUGUAI 2×0 BRASIL

4ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo 2026

Data e horário: Terça-feira, 17/10/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Uruguai: Rochet; Nández (Méndez, 23’/2ºT), Ronald Araújo, Cáceres e Olivera; Ugarte, Valverde e De la Cruz; Pellistri, Darwin Nuñez e Maxi Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Brasil: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar (Richarlison, 43’/1ºT); Rodrygo, Gabriel Jesus e Vinicius Júnior. Técnico: Fernando Diniz.

Gols: Darwin Núñez, 42’/1ºT (1-0); De La Cruz, 31’/2ºT (2-0)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Antoni García (VEN)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Cartões amarelos: Ronald Araújo, Nández, Darwin Núñez (URU); Rodrygo, Casemiro, Ederson (BRA)

