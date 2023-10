A aposentada Terezinha de Souza Barbosa, mãe do vereador de Sena Madureira, Tom Cabeleireiro, morreu na manhã desta quarta-feira (18). Dona Terezinha morreu em Sena Madureira, onde morava.

A aposentada estava internada em Rio Branco, recebeu alta e retornou para o município. Por conta de problemas renais, Terezinha fazia hemodiálise.

CONHEÇA A HISTÓRIA DE TEREZINHA: Viúva aos 46 e com sete filhos, senamadureirense comemora 79 anos com neta formada

Mãe de sete filhos, ela perdeu o esposo aos 46 anos de idade e se revestiu de muita garra para criá-los sozinha. Durante sua vida profissional, exerceu funções como porteria de escola e mederendeira.

Ainda não há informações do local e horário do velório e sepultamento do corpo da aposentada.

Maria Fernanda Arival, ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram