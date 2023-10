Com uma programação que varia entre entretenimento, lazer e serviços para os servidores do Estado, o Mês do Servidor concluirá suas atividades com a 10ª edição da Corrida do Servidor, em Rio Branco, que teve as inscrições abertas nesta segunda, 16.

Para participar, basta se inscrever por meio do link https://sead.ac.gov.br/corrida-do-servidor/corrida-rio-branco/ e levar cinco quilos de alimento no dia de entrega dos kits, que acontecerá na sexta-feira, 27, das 9h às 18h, no Palácio das Secretarias, localizado na Av. Getúlio Vargas, 232 – Centro.

São disponibilizadas 500 vagas, em que o servidor público participante irá receber o kit corrida, com camiseta e numeração de inscrição impressa, e uma medalha será entregue no final do percurso de 3 ou 5km, além do troféu para os três primeiros lugares de cada categoria no percurso de 5km.

A concentração será às 7h do sábado, 28, em frente ao Palácio Rio Branco. É importante lembrar que somente servidores públicos do Estado poderão participar e é necessário inserir endereço de e-mail funcional no ato da inscrição, para a devida comprovação.

Por Miguel França- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

