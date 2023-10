Em rápida e eficiente ação, a Polícia Civil de Sena Madureira conseguiu localizar e prender na tarde da última segunda-feira (16), o braçal Antônio Benedito de Souza Conceição, 36 anos de idade. Ele figura como principal acusado na morte do marceneiro Nacife Passos, 52 anos de idade.

O crime aconteceu na manhã de hoje no Polo moveleiro, onde Nacife tinha um empreendimento.

Antônio Benedito, vulgo Bené, foi encontrado no bairro Praia do Amarílio e confessou a autoria do assassinato.

O crime em questão teve relação com um acidente de trânsito ocorrido em agosto deste ano próximo a rotatória do Cheiro Verde. Naquela ocasião, a esposa de Bené perdeu a vida. O acidente envolveu o senhor Nacife e o acusado na prática do homicídio.

Edinaldo Gomes

