Sendo a única voz feminina nos últimos 8 anos na Câmara Municipal de Sena Madureira, a vereadora Ivoneide Bernardino nunca se intimidou. Pelo contrário, nesse período a parlamentar travou embates importantes e foi a responsável pela a aprovação de projetos em prol da mulher senamadureirense, de crianças, jovens e adolescentes.

Sua atuação firme, fez com que ela se tornasse a primeira mulher presidente do poder legislativo em mais de 100 anos de história em Sena Madureira com mandato até o fim de 2024.

Ivoneide também é a responsável pela elaboração de projetos importantes como o “Sonho de Menina, sou Debutante” que garante à meninas de baixa renda a realização da tão sonhada festa de 15 anos e outros benefícios sociais.

Também é de autoria da parlamentar, o projeto que garante apoio às mulheres vítimas de violência doméstica no vale do Iaco, bem como o projeto “Câmara Mirim” que foi recém aprovado e que vai mostrar a crianças de escolas públicas como é o trabalho de um vereador.

Outra ação importante do mandato de Ivoneide, é a Copa Sonere de Futsal Sub-12, Sub-14 e Sub-17, que está em sua segunda edição, garantindo á centenas de crianças e jovens oportunidades através do esporte.

Por essas e outras, Ivoneide representa a força e a coragem da mulher senamadureirense, que mesmo em meio aos desafios não se deixa intimidar ou ser vencida. Pelo contrário, ela tem dado voz à classe feminina, que sem sombra de dúvidas se sente representada por ela no parlamento mirim.

