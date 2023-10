Uma das crianças estava doente. À polícia, a mulher disse que não queria mais as crianças e que as autoridades deveriam entregá-las para o Conselho Tutelar.

A Polícia Militar prendeu uma mulher, durante o fim de semana, por abandono de incapaz em Porto Velho. Ela saiu de casa na sexta-feira (13), deixou os dois filhos menores sozinhos e informou que só voltaria nesta sexta-feira (16). Uma das crianças estava doente.

A mulher saiu com o namorado e faz isso todos os fins de semana, segundo relato da filha à polícia. Ainda segundo a criança, ela ligou para a mãe e avisou que estava doente, mas não recebeu nenhum apoio.

O boletim de ocorrência relata que a equipe policial foi chamada até o residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho, e encontrou a menina perambulando pela rua. Ela contou que estava sozinha com o irmão mais novo depois que a mãe saiu de casa.

A equipe policial relata que tentou contato com a mulher e ela disse que não queria mais as crianças, que as autoridades deveriam entregá-las para o Conselho Tutelar e ainda chamou a menina de “traste”.

Uma equipe do Conselho Tutelar esteve presente para acompanhar o caso. Quando as equipes estavam de saída, a mulher chegou no local e foi presa por abandono de incapaz.

Por g1 RO

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram