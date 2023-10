Técnico afirma diálogo dupla de atacantes e reitera que chegou ao clube em outubro porque o projeto para 2024 pesou

Desde a saída de Dorival Júnior, um dos maiores desafios dos treinadores que passaram pelo Flamengo foi a de escalar Gabigol e Pedro juntos. Ainda mais depois dos títulos de 2022, quando ambos foram decisivos. Ao ser apresentado no Rubro-Negro, Tite revelou que conversou com o camisa 10 sobre ele ter ficado de fora da Copa do Mundo do Qatar. Além disso, ressaltou que os atacante disputaram a posição por características diferentes na seleção e que ambos podem atuar juntos sob seu comando.

“Eu conversei com o Gabi. Coloquei para ele que eles concorreram para ir para a Copa. Foi papo reto. Mas eles (Gabigol e Pedro) não concorreram pelas mesmas características. Um disputava como pivô e o outro de fora para dentro. Inclusive por isso eles podem atuar juntos, dentro do ponto de equilíbrio que a equipe precisa ter”, afirmou o treinador.

Tite frisou, notadamente, que abraçou o cargo por ‘desafio profissional’ e que o objetivo imediato é obter vaga na próxima Libertadores. Claro.

Na temporada passada, Dorival Júnior não tinha à disposição Bruno Henrique, que estava lesionado. Em 2023, o camisa 27, porém, retornou sendo um dos destaques do time no segundo semestre, enquanto Gabi e Pedro vivem em baixa, e o primeiro foi reserva nos últimos três jogos. Nesses cinco dias de treinador, o gaúcho ressaltou que conversou com ambos sobre a possibilidade de voltar a atuar juntos e pensa no equilíbrio da equipe como um todo.

“Conversei com Gabi e Pedro a respeito e falei da possibilidade da utilização dos dois. O conjunto da obra com o Bruno passa a ter uma variável maior ou de um outro atacante. Seja o Bruno, Cebolinha, Luiz, que são jogadores mais verticais e mais agudos. Pensar no equilíbrio da equipe, pois jogar bem é jogar na fase ofensiva, defensiva, nas bolas paradas. Quando alguns desses fatores não estiverem bem, estaremos mais longe das vitórias.

“Eu perguntei para o Pedro e para o Gabi. Como ele poderia contribuir um com o outro. E o Pedro disse: ‘a gente competindo e elevando o nível técnico dentro dos treinos e dos jogos, a gente vai estar trazendo um nível nosso acima”, acrescentou.

Projeto pesou e ajustes de datas

O novo comandante rubro-negro explicou o motivo de ter aceito treinar o Flamengo na reta final de uma temporada. De acordo com Tite, foi um ajuste de datas e de objetivos para conhecer melhor o elenco e recolocar o time na Libertadores. ao longo das respostas, o treinador preferiu não entrar no assunto sobre a reformulação do elenco em 2024, um dos desejos da diretoria.

“O técnico é uma figura importante na engrenagem do clube. Mas acima na hierarquia está sua direção, que já tem um comando e diretriz. Fui perguntado pela FlaTV se algum atleta tinha entrado em contato comigo. Nenhum atleta entrou em contato, pois há um respeito à hierarquia. Há um encaminhamento, porém são doze jogos decisivos, que todos são importantes para que a gente alcance o objetivo da classificação (para a Libertadores).”, reiterou.

“Ajustes de datas. O objetivo do Flamengo para 2024, que foi a premissa da conversa. Quando nós conversamos a respeito, nos perguntamos sobre como a gente poderia ajustar os objetivos profissionais com os da instituição. Como ele pode ser para uma necessidade que nós temos agora. O projeto pesou mais forte, esse ajuste de datas, uma situação anterior que também traz benefícios e riscos.”, explicou.

“O objetivo é a classificação para a Libertadores, direto, esse é o objetivo real. A perspectiva de título matemática é sonho. A perspectiva de risco é que tem nove equipes muito próximas na disputa por vagas na Libertadores, muito próximas. O campeonato é extremamente disputado. O que essas necessidades trazem de benefícios para 2024, como também conhecer todos os atletas. Esse ajuste aconteceu dentro do projeto inicial. Considero uma percepção da grandeza do Flamengo e objetivo particular do trabalho.”, concluiu Tite.

