O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou o edital para a seleção de alunos no curso de pós-graduação lato sensu em Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional e Tecnológica. O curso faz parte do Programa EJA Integrada à EPT, que é vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e terá sua primeira oferta no Acre por meio do Ifac Campus Rio Branco.

A especialização é destinada aos profissionais da educação, docentes e não-docentes, vinculados à rede estadual de educação (SEE/AC) ou ao Ifac, com curso de graduação em qualquer área de conhecimento e que atuem na Educação Básica, especialmente nos cursos de EJA ou na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Das 100 vagas ofertadas neste processo seletivo, 40 são reservadas para servidores do Ifac e 60 para servidores da rede estadual de educação.

Acesse o edital: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/772/arquivos/

O curso é público e gratuito, não possuindo mensalidade, taxa de inscrição ou taxa de matrícula. As aulas serão realizadas na modalidade a distância (EaD), via Ambiente Virtual de Aprendizagem – Plataforma Moodle, sem a realização de encontros presenciais. A carga horária total do curso é de 360 horas, totalizando 12 meses. Ao final, o estudante deve apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

A inscrição no processo seletivo deverá ser feita com o preenchimento e envio do formulário eletrônico, junto com a documentação exigida no edital. As inscrições estão abertas até o dia 9 de outubro.

O processo seletivo será realizado em etapa única, que consistirá na classificação do candidato por meio da análise curricular.

Serão destinadas 5% das vagas aos candidatos autodeclarados Pessoas Com Deficiência (PCD), 25% aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e 70% para a ampla concorrência. Os candidatos autodeclarados negros serão convocados para participar do procedimento de heteroidentificação, em data e hora específica a ser divulgada em edital complementar, de acordo com o cronograma do edital.

A lista preliminar dos inscritos será publicada no dia 10 de outubro. O candidato cujo nome não conste na lista geral de inscritos, ou que não esteja de acordo com a pontuação obtida ou opção de concorrência poderá interpor recurso, de acordo com o edital.

Dúvidas e informações referentes ao processo seletivo poderão ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

O Projeto Pedagógico do Curso de pós-graduação lato sensu em EJA Integrada à EPT encontra-se disponível no site do Ifac e pode ser acessado por meio do endereço eletrônico: https://www.ifac.edu.br/orgaos-colegiados/conselhos/consu/resolucoes/resolucoes-2023/resolucao-consu-ifac-no-128-2023-de07-de-julho-de-2023

Por Assessoria

