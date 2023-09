O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), participou na noite da última quarta-feira, 20, na sede da Federação da Indústria (Fieac), em Rio Branco, de um encontro empresarial que debateu oportunidades comerciais com o Peru.



Promovido pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, o evento contou com a participação do embaixador do Peru no Brasil, Rômulo Acúrio; da diretora-geral do escritório comercial do Peru no Brasil (Promperu-Brasil), Silvia Seperack; do presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro; do presidente da Federação de Agricultura e Pecuária, Assuero Veronez; e do titular da Seict, Assurbanipal Mesquita; além empresários peruanos e acreanos. A governadora em exercício Mailza participou do fim do encontro.

Entre os temas abordados, foram apresentadas, pela diretora de facilitação do Comércio Exterior do Ministério do Comercio Exterior e Turismo do Peru, Claudia Silva, as facilidades logísticas no comércio transfronteiriço Peru-Brasil. A ideia é potencializar a exportação e importação de produtos entre os dois países pela Rota Interoceânica Amazônia Ocidental.



O secretário Assurbanipal Mesquita destacou que essa é mais uma agenda importante para o alinhamento das ações de fortalecimento do comércio exterior. “O objetivo é retomar os grupos de trabalhos e comitês gestores em busca de soluções estruturantes e políticas para aumentar as relações comerciais entre Peru e Brasil, usando a rota interoceânica que passa pelo Acre”, disse.

O fórum leva em consideração a logística dos estados com relação ao modal rodoviário e o transporte aéreo, além da importação do algodão peruano para a indústria de confecções. “Já estamos exportando proteína animal, para essa equação dar certo, e queremos importar o segundo melhor algodão do mundo, que é produzido no Peru”, observou José Adriano Ribeiro.

A agenda tem sequência nesta quinta-feira, dia 21, quando instituições de governo e federações do setor produtivo dos dois países pretendem reestabelecer o Comitê de Fronteira Sul, formado por representantes dos departamentos de Madre de Dios e Ucayali (Peru) e Acre (Brasil).

O comitê constitui um importante fórum para o tratamento de temas de interesses comuns da zona de integração fronteiriça entre os dois países com o objetivo de promover desembaraços por meio da cooperação. A pauta ambiental também está no foco das discussões.

A vice-governadora Mailza participou do fim do encontro e deu boas-vindas ao embaixador peruano, Rómulo Acurio, garantindo apoio do Estado para a pauta de exportação e importação de produtos. “O Acre tem o que oferecer como produto de exportação e interesse comercial na importação de produtos peruanos. Nos colocamos à disposição para aprimorar essa relação bilateral e promover o desenvolvimento dos dois países”, disse Mailza.

Mailza foi convidada para degustar alimentos e bebidas produzidos pela indústria do Peru. O encontro empresarial antecede a participação da Caravana do Acre na Expoalimentaria, maior feira de alimentos da América Latina, que será realizada entre os dias 27 e 30 de setembro, em Lima, no Peru.

Por Jairo Carioca- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Sérgio Vale

