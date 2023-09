Após receber demandas dos moradores, o senador da república Alan Rick (UB) e o assessor parlamentar Jairo Cassiano estiveram reunidos com o diretor-presidente da Energisa no Acre, Ricardo Xavier, reivindicando melhorias para várias localidades.

Na ocasião, Alan Rick elencou as principais necessidades que chegaram ao seu gabinete, sendo elas: Implantação de um transformador para colocar em funcionamento a máquina de beneficiar café, atendendo associação de moradores da BR-364, entre Manoel Urbano e Feijó; Implantação de um sistema trifásico para o funcionamento de um frigorífico em Manoel e principalmente a extensão de rede na Reserva extrativista Cazumbá-Iracema, em Sena Madureira.

O parlamentar agradeceu a receptividade do presidente Ricardo Xavier bem como o trabalho em parceria. “Primeiramente, agradeço o apoio que sempre tive da direção da Energisa no Acre com relação aos nossos pedidos. Moradores de comunidades isoladas como, por exemplo, nas cidades de Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa, Assis Brasil e outros já foram contemplados com o programa Luz para Todos na Amazônia. Agora, estamos pleiteando outras demandas. Vamos continuar lutando por esses benefícios, a inclusão dos nossos ribeirinhos no programa Luz para Todos”, frisou.

Acompanhando o senador Alan Rick, o ex-prefeito de Sena Madureira Jairo Cassiano também falou sobre a reunião: “É com muita alegria que acompanho o senador Alan Rick nessa agenda. Quero agradecer também toda a equipe da Energisa, na pessoa do diretor-presisente, Ricardo Xavier, por nos atender. Estou aqui representando o meu município de origem (Sena Madureira) e aproveitei para reivindicar a implantação da energia no ramal do Iracema, rio Caeté. Sabemos que Sena Madureira já foi contemplada com centenas de quilômetros de ramais com o Luz para Todos, mas ainda temos muitas famílias a serem contempladas. Nesse sentido, pedimos o esforço da Energisa para resolver essa situação da comunidade Iracema, onde tem escola e a necessidade é grande. O senador Alan Rick sempre defendeu os ribeirinhos e também agradecemos aos nossos irmãos que sempre nos ajudaram quando precisamos”, ressaltou.

Além do Iracema, Cassiano defendeu ainda que a energia seja ampliada para as comunidades Suricaba, cuidado, granja e outras do rio Caeté.

Em Sena Madureira, nas comunidades em que não foi possível o posteamento, os moradores estão sendo contemplados com a energia alternativa que engloba a distribuição de placa solar e outros equipamentos.

Por Assessoria

