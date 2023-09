Mergulhe na lenda de SeteAlem, um universo paralelo hilário e peculiar, e descubra a verdade por trás dos mitos e dos elevadores assombrados!

Ah, a era da internet. Enquanto ela nos trouxe uma conectividade sem precedentes e um tesouro de memes, também deu origem a uma infinidade de lendas urbanas extravagantes. Uma dessas joias, fascinante e, ousemos dizer, cômica, é a lenda de SeteAlem. Prenda o cinto, querido leitor, pois você embarcará numa viagem emocionante por um mundo ao mesmo tempo assustadoramente familiar e divertidamente peculiar.

UM MUNDO INVERTIDO

Imagine, por um segundo, acordar em uma realidade estranhamente semelhante à nossa, mas com algo… diferente. Tudo parece quase igual, mas é como se alguém tivesse aumentado o contraste e ajustado o tom para “sombrio”. Este é SeteAlem. Um mundo, de acordo com os rumores da internet, onde um sósia seu, com olhos pretos profundos ao estilo Hollywood de terror, pode andar casualmente. Pense nisso; uma versão alternativa de você que talvez prefira abacaxi na pizza ou acredite que meias com sandálias são fashion. Assustador, certo?

O ELEVADOR: PORTAL PARA SETEALEM

Agora, você pode estar se perguntando, como alguém descobre essa dimensão obscura (e risivelmente retratada)? Naturalmente, como todas as boas lendas, existem etapas específicas a serem seguidas. Não, não é um portal mágico nem uma nave espacial em velocidade da luz; a suposta chave para este reino é – prepare-se – um elevador! E não é apenas qualquer ritual de elevador, mas uma dança precisa de visitas a andares específicos. Quarto andar, segundo, sexto e depois o décimo. Ah, e não se esqueça daquela mulher aleatória no quinto andar que pode te encarar se você ousar dizer olá. (Talvez ela esteja tendo um dia de cabelo ruim em SeteAlem?) E voilà, ao terminar essa coreografia complexa, supostamente você está no ‘sete além’.

É intrigante, e quase hilário, como uma atividade tão mundana como andar de elevador tornou-se a porta de entrada para esse reino fantástico. E vamos ser sinceros, se uma viagem de elevador é a ponte entre duas dimensões, imagine o que uma montanha-russa poderia fazer!

Elevador

COMO RETORNAR DE SETEALEM

Porém, chegar a SeteAlem é uma coisa, mas sair desse pastiche de Zona do Crepúsculo é outro desafio. Alegadamente, se alguém em SeteAlem te convocou (como uma refeição de delivery, suponho) do nosso mundo, você teria que eliminá-los (matando!) para garantir um retorno.

E por acaso, a sua contraparte de SeteAlem desejasse uma substituição (talvez cansada de sua própria rotina monótona), você teria que tomar medidas drásticas. Ao eliminar quem te ordenou lá, SeteAlem supostamente não terá mais motivo para te manter. Depois disso, diz a lenda, repetir cada passo dado antes de ser transportado é fundamental. Pegue o mesmo ônibus, vá à mesma loja e, o mais importante, evite elevadores por um tempo! Afinal, quem gostaria de repetir a experiência?

Mudando um pouco o foco, consideremos a mecânica de SeteAlem. Você vê, este mundo não é apenas um mero reflexo do nosso. Não! Dizem que tem suas próprias regras, que, vamos admitir, parecem ser escritas por alguém com uma imaginação muito vívida. Desde entidades querendo substituir suas contrapartes até a ideia de que cada objeto em nosso mundo tem um equivalente em SeteAlem, é realmente uma narrativa cheia de reviravoltas, se não um pouco clichê.

A VERDADEIRA ORIGEM DA LENDA DE SETEALEM

Talvez o verdadeiro charme da lenda de SeteAlem seja sua adaptabilidade. Muito parecido com uma história contada ao redor de uma fogueira que é passada de geração em geração, cada contador de histórias (ou, neste caso, usuário da internet) adiciona seu próprio toque, temperando a narrativa original com sua especiaria pessoal. Portanto, as múltiplas variações e subtramas que surgiram tornam SeteAlem um mundo em constante evolução.

Agora, vamos ao ponto central e desmistificar um pouco a lenda. Por mais emocionante e arrepiante que esta história possa parecer, é fundamental lembrar que SeteAlem, com toda probabilidade, é um produto da imaginação coletiva. Assim como outras lendas urbanas populares e histórias de fantasmas, a lenda de SeteAlem se aproveita da inclinação humana pelo desconhecido, do encanto dos universos paralelos e do puro prazer do terror.

Apesar de sua estrutura narrativa fascinante e dos calafrios que pode dar a alguns, é essencial lembrar que lendas como SeteAlem prosperam por sua natureza misteriosa e não necessariamente por sua precisão factual. Em um mundo onde as fronteiras entre o virtual e o real se confundem, é crucial abordar tais contos com uma dose saudável de ceticismo e um balde cheio de pipoca para entretenimento.

O QUE É UMA LENDA URBANA?

Uma lenda urbana é uma forma moderna de folclore, muitas vezes consistindo em histórias que são contadas como se fossem reais, mas que geralmente têm origens obscuras ou indeterminadas. Elas são as fábulas da era industrial e pós-industrial, histórias que circulam de pessoa para pessoa, seja por conversas face a face, por e-mail, redes sociais ou outras formas de comunicação.

Ao contrário dos contos tradicionais que são passados através das gerações e têm raízes em tradições culturais antigas, as lendas urbanas são geralmente contemporâneas e refletem preocupações, medos ou interesses atuais da sociedade. Eles podem surgir como advertências ou explicações para eventos misteriosos e, muitas vezes, contêm elementos de humor, horror, advertência ou moralidade.

Exemplos famosos incluem a história da babá que recebe ligações de um assassino dentro da casa, o alfinete envenenado escondido em um doce de Halloween, a Loira do Banheiro, ou o mito urbano do crocodilo nos esgotos da cidade. Assim como “SeteAlem”, essas histórias jogam com nossos medos coletivos, inseguranças e curiosidades.

O interessante sobre lendas urbanas é que, enquanto muitas pessoas podem reconhecer que são fictícias, elas ainda são transmitidas porque tocam em inseguranças universais, fazem as pessoas se sentirem conectadas por uma experiência compartilhada, ou simplesmente porque são histórias intrigantes ou divertidas para contar. A evolução da tecnologia e das redes sociais apenas amplificou o alcance e a velocidade com que essas histórias podem se espalhar, adaptando-se e evoluindo no processo.

Conclusão

Em conclusão, SeteAlem, com seus becos escuros, travessuras de elevador e habitantes estranhamente similares e ao mesmo tempo diferentes, oferece um alívio delicioso de nossa rotina diária. Embora seja divertido imaginar um reino alternativo onde tudo está de cabeça para baixo, é igualmente importante nos atermos à realidade. Afinal, é sempre melhor rir dos monstros debaixo da nossa cama (ou em nossos elevadores) do que temê-los! Então, da próxima vez que você estiver em um elevador sozinho e um estranho entrar no quinto andar, lembre-se – é mais provável que ele tenha esquecido o guarda-chuva em um dia chuvoso do que ser um mensageiro de SeteAlem. E essa, querido leitor, é a hilária verdade!

Por Lucas R. Misterios do Mundo

