Uma colisão envolvendo um caminhão de pequeno porte e uma motocicleta resultou em ferimentos para Maria Eliana dos Santos Gomes, de 36 anos, na manhã desta sexta-feira, 15, em Cruzeiro do Sul.

O acidente ocorreu na Avenida 15 de Novembro. De acordo com informações de testemunhas, a motociclista teria sido atingida pelo caminhão, que era conduzido pelo empresário Francisco Cameli Messias, com 70 anos de idade, mais conhecido como Chiquinho Camei.

Maria Eliana sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e foi rapidamente socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente encaminhada para o Pronto-Socorro da cidade. O chefe do Samu, Matheus Cameli, relatou que, apesar da gravidade da fratura, a paciente está em situação estável.

O tenente Alessandro, comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, informou que o condutor do caminhão encontrava-se em estado sóbrio e com todos os documentos pessoais e do veículo em conformidade com as normas. Além disso, ele permaneceu no local até a chegada das equipes de socorro.

Conforme o relato do motorista do caminhão, o acidente ocorreu durante uma conversão naquele ponto da via, e a coluna da porta do veículo teria obstruído sua visibilidade, o que culminou no incidente. Autoridades estão investigando o ocorrido para esclarecer as circunstâncias precisas da colisão.

Por Jurua24horas

