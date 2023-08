Imagine isso: o sol, uma bola ardente de energia, destaca-se com confiança no céu. Inesperadamente, a lua, misteriosa e serena, começa sua jornada por esta vastidão flamejante. Eles se alinham em harmonia perfeita e, por um breve momento, um anel celestial de fogo deslumbra espectadores na Terra. Isso não é uma cena de um grande filme de ficção científica. Brasil, prepare-se para a grandiosidade do cosmos! Em 14 de outubro de 2023, o eclipse solar anular mostrará sua magnífica aparência.

Antes de mergulharmos no encanto que nos espera, vamos decifrar o nome deste evento: “eclipse solar anular”. O termo “anular” vem do latim “annulus”, que nos faz imaginar dois círculos concêntricos. E é exatamente isso que testemunharemos – um anel. Diferente de um eclipse solar total, onde a lua cobre completamente o sol, o eclipse anular oferece um vislumbre tentador das bordas do sol. Imagine um disco escuro (a lua) envolto por um halo luminoso (o sol). É a própria representação do universo de um anel de diamante.



Você pode se perguntar, por que a diferença? Tudo se resume à posição. Durante um eclipse solar anular, a lua está um pouco mais distante da Terra. Por isso, não possui o tamanho no nosso céu para esconder totalmente o sol, deixando esse anel cintilante visível.

Se você está no Brasil e ansiosamente marcando sua agenda, aqui a apresentação se torna seletiva. Embora todo o Brasil testemunhe essa dança cósmica, nem todos os estados terão o melhor lugar. Para o espetáculo completo do “anel de fogo”, é melhor estar nos seguintes estados: Amazonas, Pará, norte de Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e, finalmente, Paraíba. Para aqueles no Acre, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, não desanimem. Mesmo que não vejam o anel completo, o eclipse ainda enfeitará seus céus, embora parcialmente.

Mas vamos falar de horários. Sabemos que as performances da natureza são pontuais. na Paraíba, por exemplo, esteja pronto às 4:43 da tarde na região do Sertão. Para quem está no litoral, o espetáculo começa um pouco depois, com a sombra da lua aparecendo às 4:45 da tarde. E o grande “anel de fogo”? Às 4:46 é o seu momento mágico.

Se você se admira de como determinamos esses horários, dê um momento para apreciar as maravilhas da tecnologia. Nosso entendimento desses eventos celestiais avançou muito nos últimos anos. Aplicativos de software como o Stellarium nos permitem simular o céu de qualquer local da Terra. Seja você um astrônomo experiente ou um novato curioso, ferramentas como essa te colocam no lugar e hora certa.

À medida que o dia 14 de outubro se aproxima, lembre-se de que os eclipses são mais do que apenas deleites visuais. Eles são danças cósmicas observadas com admiração ao longo da história. Eles nos lembram da vastidão do universo e do nosso pequeno, mas significativo lugar dentro dele. Então, onde quer que você esteja no Brasil, pare um momento e olhe para cima (com proteção, por favor!). O sol, a lua e a Terra estão se alinhando, especialmente para você.

por Lucas R. Misterios do Mundo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram