Quadrilha que roubou R$ 500 mil em produtos e dinheiro de loja de eletrodomésticos é condenada no AC

Cidades registraram falta de energia a partir das 6h20 [horário do Acre]. Há relatos de falta de energia no Distrito Federal e pelo menos 10 estados,

Um apagão nacional afetou cidades do Acre a partir das 6h20 [horário do Acre] desta terça-feira (15). Em todo o país, a falta de energia afetou o Distrito Federal e 25 estados do país na manhã desta terça-feira (15). Segundo a Energisa, 234 mil pessoas foram afetados. A recomposição do sistema iniciou, após a autorização do ONS, por volta das 8h [horário do Acre].

Apagão nacional

No Acre, as primeiras horas do dia foram de trânsito complicado devido ao apagão ter deixado a cidade sem semáforos. O serviço público, como atendimento na a Organização em Centros de Atendimento (OCA), foi impactado. Só iniciando após o restabelecimento da energia. Assim também como Correios e outros atendimentos ao públicos.

A região do Juruá não foi afetada. A Energisa, distribuidora do Acre, informou que “houve um evento externo no Sistema Interligado Nacional, que afetou o suprimento de energia em várias localidades do país. Como proteção, por determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), foi necessário interromper o fornecimento de energia elétrica. O reestabelecimento do serviço nacionalmente está sendo feito à medida que o ONS libera”.

Em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, disse que as causas do estão sendo apuradas.

“Uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados. A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31 [6h31 horário do Acre], da interligação Norte/Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16 [7h16 horário do Acre], 6 mil MW já foram recompostos.

Por g1 AC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram