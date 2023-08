Homem é executado e sua esposa leva tiro na cabeça durante ataque em Rio Branco imagens fortes

Um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta terça-feira (15), por volta de 5 horas, na BR-364, próximo a entrada do balneário Salsalito, em Candeias do Jamari.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as equipes compareceram ao local e se depararam com um caminhão tombado, fora de pista, com o condutor preso na cabina.

Diante disso, o Corpo de Bombeiros e uma unidade do SAMU foram acionados e confirmaram o óbito do motorista. A Perícia Técnica e Instituto Médico Legal (IML) também compareceram ao local do acidente.

A PRF em Rondônia informou que não compartilha nenhum dado de vítimas de acidente de trânsito

Por Rondoniagora

