Emprego sem carteira assinada atingiu volume recorde em 2022

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (28/2), que, a partir desta quarta-feira (1º/3), a companhia vai reduzir o preço de venda de gasolina e do diesel para as distribuidoras de todo o país. Segundo os cálculos da petroleira o preço médio que as distribuidoras devem pagar pela gasolina deve passar de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, uma redução de R$ 0,13 por litro para a distribuidora.

A Petrobrás pondera que com a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro na composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da empresa no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,32 a cada litro vendido na bomba.

No caso do diesel, a empresa calcula que o preço médio de venda para as distribuidoras terá uma redução média de oito centavos por litro. Como o diesel também tem a mistura de 10% de biodiesel para a venda nos postos, o preço da empresa na venda na bomba deve ser em média, R$ 3,62 para cada litro.

Segundo a empresa essas alterações seguem a busca pelo equilíbrio com os preços praticados nos mercados internacionais, a companhia ainda diz em nota que a formação dos preços dos derivados de petróleo e gás natural no mercado interno deve evitar repassar a volatilidade de cotações internacionais e da taxa de câmbio, sem com isso perder a competividade da empresa.

Está prevista uma entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o fim da tarde desta terça-feira (28/2) para tratar da retomada da taxação dos combustíveis pelo governo federal.

