Michelle Reyes, uma passageira em um voo se aproximando do Aeroporto LaGuardia, observou um peculiar “cilindro voador” em 25 de março. No dia seguinte, ela postou um vídeo do fenômeno no Facebook, desencadeando uma onda de especulações e teorias entre os usuários de redes sociais. Ela descreveu o objeto como um “OVNI” e pediu ajuda para identificá-lo, expressando sua preocupação e curiosidade.

Em sua busca por respostas, Reyes contatou a Administração Federal de Aviação (FAA) no mesmo dia para relatar o que ela percebeu como um possível risco à segurança. No entanto, ela notou: “infelizmente, não tive retorno deles, não reconheceram meu email”. Reyes não foi a única testemunha; outro passageiro também relatou ter visto o objeto misterioso, o que aumentou sua inquietação.

Thomas Wertman, um representante da Rede Mutual de OVNI de Ohio, examinou as imagens e compartilhou suas observações com o New York Post. Ele observou que o objeto estava incomumente próximo ao avião, que estava se preparando para pousar. Wertman descartou a possibilidade do objeto ser um helicóptero ou um drone, citando sua proximidade com uma rota de voo comercial importante e sua forma, que não se conformava a aeronaves típicas como helicópteros ou drones.

“Drones não deveriam voar nessa altitude, pelo menos legalmente”, comentou Wertman. Ele também duvidou que estivesse relacionado a atividades militares ou policiais, já que tais operações geralmente são mantidas longe de corredores de voo comerciais para evitar potenciais riscos.

Ao longo de sua carreira, Wertman dedicou um esforço significativo ao estudo de fenômenos aéreos, frequentemente relacionados a avistamentos de OVNIs. Ele apontou: “Não parece ser uma aeronave comercial porque não vejo características como asas ou cauda”. A forma anormalmente redonda do objeto o tornou particularmente “intrigante”, desafiando a noção de que poderia ser apenas outro avião capturado de um ângulo incomum.

Wertman enfatizou a autenticidade das imagens, observando que não mostravam sinais de edição. Ele concluiu: “É uma imagem muito intrigante. Precisa de mais pesquisa”. Ele sugeriu que, sem dados adicionais, como metadados do vídeo que poderiam fornecer mais detalhes sobre a direção do avião e o momento exato do avistamento, permanece difícil explicar definitivamente o avistamento. Ele reconheceu que a presença de animais de alta altitude ou balões meteorológicos são possibilidades que não podem ser descartadas.

A FAA, quando procurada para comentar pelo New York Post, afirmou que não recebeu “nenhum relatório” dos pilotos sobre o avistamento, o que adiciona outra camada de mistério ao incidente.

por Lucas Rabello

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram