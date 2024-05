O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) emite um alerta crucial para famílias unipessoais inscritas no programa Bolsa Família: a importância de manter seus dados cadastrais atualizados para evitar entraves com as autoridades brasileiras.

O CadÚnico funciona como uma ponte de oportunidades para cidadãos de baixa renda, proporcionando-lhes acesso a diversos programas e benefícios assistenciais que podem contribuir significativamente para a melhoria de suas condições de vida. Entre os principais programas estão o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Auxílio Gás e a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

O processo de inscrição no CadÚnico é simples e pode ser realizado nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Lá, os interessados recebem orientação dos agentes sobre os requisitos necessários para acessar os benefícios disponíveis e iniciar a jornada de inclusão social.

Bolsa Família: alerta para as famílias

O Bolsa Família se destaca como um programa abrangente que atende cerca de 21 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil, oferecendo um valor mínimo mensal de R$ 600, além de benefícios adicionais. Aproximadamente 4 milhões desses beneficiários são classificados como unipessoais, representando quase 20% do total de segurados.

Para essas famílias que vivem sozinhas, o Bolsa Família abre portas para diversas oportunidades, desde que cumpram os critérios estabelecidos pelo programa. Abaixo, destacamos alguns dos recursos disponíveis para esse grupo específico de beneficiários:

Benefício de Prestação Continuada (BPC): Destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, o BPC é concedido mensalmente para famílias com renda igual ou inferior a 25% do salário mínimo vigente.

Auxílio Gás: Esse benefício é liberado a cada dois meses e cobre 100% do valor médio de um botijão de gás de 13 kg. O montante é variável e calculado pela ANP, sendo de R$ 102 no mês atual.

Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE): A TSEE é automaticamente aplicada aos beneficiários do CadÚnico que fazem parte do Bolsa Família, proporcionando descontos na conta de energia elétrica. Essa medida beneficia especialmente as famílias economicamente vulneráveis, incluindo indígenas e quilombolas.

Atualização cadastral

É crucial que os beneficiários do Bolsa Família, especialmente os unipessoais, mantenham seus dados cadastrais atualizados no CadÚnico. A cada dois anos, é necessário revisar e atualizar as informações para garantir a continuidade dos benefícios. O não cumprimento dessa obrigação pode resultar na suspensão dos pagamentos do Bolsa Família e bloqueio de outros benefícios.

Portanto, é fundamental estar atento a qualquer mudança significativa em sua vida e informá-la prontamente ao CRAS local. Isso não apenas garante a continuidade dos benefícios, mas também evita problemas legais com as autoridades brasileiras. Para localizar um CRAS em sua região, basta acessar o portal Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS).

Lembre-se:

Mantenha seus dados cadastrais no CadÚnico sempre atualizados.

A atualização cadastral deve ser realizada a cada dois anos.

O não cumprimento da atualização cadastral pode resultar na suspensão de benefícios.

Em caso de dúvidas, procure o CRAS mais próximo.

CadÚnico: Um Aliado na Construção de um Futuro Mais Brilhante

O CadÚnico, em conjunto com o programa Bolsa Família, demonstra o compromisso do Governo Federal em combater a pobreza e promover a inclusão social. Ao fornecer acesso a benefícios essenciais e serviços públicos, essas iniciativas contribuem para a construção de um futuro mais justo e próspero para todos os brasileiros.

Rodrigo Peronti Rodrigo-Editor do Portal Bolsa da Família

